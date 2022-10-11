Роналду опубликовал «сториз» с ребёнком-инвалидом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду совместно с игроками клуба принял участие в акции поддержки детей с инвалидностью.
Маленьким фанатам предоставили возможность посетить тренировочную базу клуба в Каррингтоне. Дети получили автографы футболистов, сфотографировались со звёздами английского клуба и приняли участие в экскурсии по тренировочному центру.
Звёздный нападающий «МЮ» Криштиану Роналду расписался на футболках и сфотографировался с несколькими детьми, опубликовав соответствующие «сториз» в одной из социальных сетей.
Напомним, в текущем сезоне АПЛ на счету португальского нападающего один забитый мяч в семи играх. Также форвард забил один гол и отдал одну результативную передачу в трёх матчах Лиги Европы.
Роналду разбили лицо в матче Лиги наций
- 11 октября 2022
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