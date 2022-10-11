Йовичевич: у «Шахтёра» почти нет выходных из-за постоянных поездок. Усталость ощущается

Главный тренер «Шахтёра» Игор Йовичевич рассказал о ситуации в команде перед игрой с «Реалом».
«Мы сфокусированы на прогрессе. Попали в специфическую ситуацию, и это нас мотивирует улучшать свою игру и показать, что у нас хорошая молодая команда. Строим фундамент для будущего, но живём в сложное для Украины время. Домашние матчи чемпионата играем во Львове, игры Лиги чемпионов принимаем здесь, и на матчи еврокубков нам приходится много путешествовать.
Мы постоянно в пути и постоянно перемещаемся, конечно, усталость на фоне этого ощущается. У нас почти нет выходных из-за постоянных поездок. Наша подготовка кардинально отличается от привычной подготовки других команд к матчам Лиги чемпионов. Но у нас сильный менталитет, мы продолжаем быть сконцентрированными и хотим показать всему миру, что мы – молодая и хорошая команда.
Эта ситуация не на всю жизнь, это всё должно закончиться. Вы видите, что сейчас происходит, и это ужасно. Это не только о футболе, футбол может показать случившееся, так как футбол движет эмоциями. Сейчас мы говорим не о футболе, а о жизни в общем», — приводит слова Йовичевича официальный сайт «Шахтёра».
Напомним, матч «Шахтёр» — «Реал» состоится сегодня, 11 октября, начало встречи — в 22:00 мск.
Фанаты «Атлетико» исполняют расистскую песню в адрес Винисиуса
- 11 октября 2022
-
09:39
-
09:37
-
09:35
-
09:24
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:51
-
08:40
-
08:30
-
07:38
-
07:35
-
07:16
-
06:35
-
06:15
-
05:58
-
05:54
-
05:48
-
05:34
-
05:16
-
05:06
-
04:52
-
04:47
-
04:41
-
04:24
-
04:13
-
03:56
-
03:53
-
03:37
-
03:20
-
03:18
-
03:03
-
03:03
-
02:43
-
02:28