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Главный тренер «Маккаби» Бахар: «Ювентус» столкнётся с атмосферой, в которой давно не был

Главный тренер «Маккаби» Бахар: «Ювентус» столкнётся с атмосферой, в которой давно не был
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Главный тренер «Маккаби» (Хайфа) Барак Бахар поделился эмоциями в преддверии матча Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом».

«Ювентус» столкнётся с атмосферой, в которой он давно не был. Да, в Европе есть стадионы с прекрасной атмосферой, но «Самми Офер» – особенная арена даже на их фоне.

Я смотрел субботний матч «Ювентуса» с «Миланом» и могу сказать, что «Ювентус» мог в первые 10 минут забить два мяча. Туринцы были лучше нас большую часть нашего первого матча, хотя могло показаться, что мы могли рассчитывать на ничью», – приводит слова Бахара пресс-служба УЕФА.

Матч между «Ювентусом» и «Маккаби» состоится 11 октября.

После трёх туров «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице своей группы, записав в свой актив три очка. «Маккаби», в свою очередь, находится на последнем месте, не набрав ни одного очка. Возглавляет турнирную таблицу «ПСЖ», набрав семь очков.

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