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«Спартак» в огне, но нашёлся матч покруче. Обзор 12-го тура РПЛ

«Спартак» в огне, но нашёлся матч покруче. Обзор 12-го тура РПЛ
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Представляем 21-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 12-й тур РПЛ. «Зенит» сенсационно потерял очки в Воронеже, ЦСКА упустил победу в дерби, «Локомотив» снова провалился, а «Спартак» выдал огненную игру, но всё равно нашлось кое-что покруче. Обо всём этом говорим в новом выпуске.

Телеграм-канал Миши

Инсайды от Андрея

Наш подкаст можно не только смотреть, но и слушать.

Таймкоды

0:00 — Всем привет!
0:17 — «Зенит» сенсационно оступился в Воронеже. Как же крут «Факел»!
11:30 — ЦСКА и «Динамо» разыграли братскую ничью. Но ЦСКА потерял два очка
22:45 — «Сочи» унизил «Локомотив». Цорн и Циннбауэр — всё
37:27 — Восторг от «Спартака». Промес и Соболев — гении
51:35 — Огонь в матче «Ростова» и «Краснодара». Заявка на лучший матч сезона
1:01:00 — Оставшиеся матчи тура: «Урал» снова выиграл, а «Оренбург» проявил волю

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