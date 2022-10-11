«Спартак» в огне, но нашёлся матч покруче. Обзор 12-го тура РПЛ

Представляем 21-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 12-й тур РПЛ. «Зенит» сенсационно потерял очки в Воронеже, ЦСКА упустил победу в дерби, «Локомотив» снова провалился, а «Спартак» выдал огненную игру, но всё равно нашлось кое-что покруче. Обо всём этом говорим в новом выпуске.



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Инсайды от Андрея

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Таймкоды



0:00 — Всем привет!

0:17 — «Зенит» сенсационно оступился в Воронеже. Как же крут «Факел»!

11:30 — ЦСКА и «Динамо» разыграли братскую ничью. Но ЦСКА потерял два очка

22:45 — «Сочи» унизил «Локомотив». Цорн и Циннбауэр — всё

37:27 — Восторг от «Спартака». Промес и Соболев — гении

51:35 — Огонь в матче «Ростова» и «Краснодара». Заявка на лучший матч сезона

1:01:00 — Оставшиеся матчи тура: «Урал» снова выиграл, а «Оренбург» проявил волю