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«Не конец ли это эпохи Клоппа?» Экс-хавбек «Ливерпуля» Хаманн — о ситуации в команде

«Не конец ли это эпохи Клоппа?» Экс-хавбек «Ливерпуля» Хаманн — о ситуации в команде
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн не исключает, что в команде близится закат эпохи главного тренера Юргена Клоппа.

«Думаю, что на каком-то этапе мы придём к обсуждению позиции тренера, и у меня нет уверенности, что мы далеки от этого. Клопп сказал, что по-прежнему чувствует себя подходящим человеком для этой роли, но я вижу мелочи: например, ситуация с Хендерсоном, который неохотно снял капитанскую повязку, качая головой.

Это то, чего в «Ливерпуле» не было пять лет. Возможно, это маленькие признаки того, что у людей есть проблемы с командой или даже с главным тренером. Я надеюсь, что они ещё увидят искру, но не конец ли это эпохи? Я бы не стал их списывать со счетов, но моё воображение не позволяет мне увидеть, откуда появится искра в ближайшие несколько недель», — приводит слова Хаманна talkSPORT.

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