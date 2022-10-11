Расписание матчей Лиги чемпионов 11 октября

Сегодня, 11 октября, состоится первый игровой день 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей сегодняшнего дня.
Лига чемпионов УЕФА. Расписание матчей группового этапа 11 октября:
19:45 мск. «Копенгаген» (Дания) — «Манчестер Сити» (Англия);
19:45 мск. «Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Ювентус» (Италия);
22:00 мск. «Милан» (Италия) — «Челси» (Англия);
22:00 мск. «Шахтёр» (Украина) — «Реал» (Испания);
22:00 мск. «Динамо» Загреб (Хорватия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия);
22:00 мск. «ПСЖ» (Франция) — «Бенфика» (Португалия);
22:00 мск. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Севилья» (Испания);
22:00 мск. «Селтик» (Шотландия) — «РБ Лейпциг» (Германия).
Напомним, в групповой стадии турнира принимают участие 32 команды. Из группы выходят по две лучшие команды, а третья команда отправляется в плей-офф Лиги Европы.
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