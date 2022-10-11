«Рад, что остался». Защитник «Манчестер Сити» Аке — о сорванном возвращении в «Челси»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке прокомментировал сорвавшийся переход в «Челси», который должен был состояться в летнее трансферное окно.

«Я очень рад быть в «Манчестер Сити» и рад, что остался здесь летом. Я никогда не беспокоился о конкуренции», — приводит слова Аке журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



27-летний Аке был футболистом «Челси» с 2011 по 2017 год, проведя за первую команду синих лишь 17 матчей. В «Манчестер Сити» нидерландский защитник перешёл из «Борнмута» два года назад за € 45,3 млн. В нынешнем сезоне Аке в восьми матчах во всех турнирах провёл на поле 571 минуту, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

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