«Рад, что остался». Защитник «Манчестер Сити» Аке — о сорванном возвращении в «Челси»
Поделиться
Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке прокомментировал сорвавшийся переход в «Челси», который должен был состояться в летнее трансферное окно.
«Я очень рад быть в «Манчестер Сити» и рад, что остался здесь летом. Я никогда не беспокоился о конкуренции», — приводит слова Аке журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
27-летний Аке был футболистом «Челси» с 2011 по 2017 год, проведя за первую команду синих лишь 17 матчей. В «Манчестер Сити» нидерландский защитник перешёл из «Борнмута» два года назад за € 45,3 млн. В нынешнем сезоне Аке в восьми матчах во всех турнирах провёл на поле 571 минуту, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
У кого в АПЛ — самый крупный контракт? Видеоролик:
Комментарии
- 11 октября 2022
-
09:39
-
09:37
-
09:35
-
09:24
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:51
-
08:40
-
08:30
-
07:38
-
07:35
-
07:16
-
06:35
-
06:15
-
05:58
-
05:54
-
05:48
-
05:34
-
05:16
-
05:06
-
04:52
-
04:47
-
04:41
-
04:24
-
04:13
-
03:56
-
03:53
-
03:37
-
03:20
-
03:18
-
03:03
-
03:03
-
02:43
-
02:28
Партнерский контент