«Сегодня ты всех раздражаешь». Чемпион мира в составе сборной Франции — о Мбаппе

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети снова раскритиковал нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«В последние недели я вижу всё больше его неуместных заявлений, он всё больше и больше отдаляется от главной темы, которой является футбол. Я слышал, что обещания, данные ему в «ПСЖ», не выполняются, но я хочу сказать: «Килиан, повзрослей, это жизнь». Подвергать всё сомнению? Конечно, нет. Ты должен быть более взрослым.
Килиан, чем раньше ты решишь свои проблемы с самим собой, тем скорее твоя игра на поле станет лучше, также наступит гармония в отношениях с болельщиками и товарищами по команде. Сегодня ты всех раздражаешь. Он ставит себя выше команды. В «ПСЖ», конечно же, ему дали обещания, сказав, что проект будет строиться вокруг него. Но, Килиан, ты начинал совершенно по-другому в «Монако».
Заявления Мбаппе неуместны и демонстрируют неуважение к клубу, а также к его партнёрам. Потому что, говоря это, он ставит под удар своего тренера, а также некоторых игроков», — цитирует Пети RMC Sport.
Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе:
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