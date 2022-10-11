«ПСЖ» — худшая команда Лиги чемпионов по преодолённой дистанции

Лидер группы H Лиги чемпионов французский «ПСЖ» не так успешен в турнире с точки зрения преодолённой футболистами дистанции. Парижане занимают последнее место среди всех команд со средним показателем в 104,6 км после трёх проведённых матчей. Об этом сообщает L'Equipe.
Преодолённая дистанция футболистами «ПСЖ» по матчам:
с «Ювентусом» (2:1) — 100,2 км;
с «Маккаби» Хайфа (3:1) — 105,3 км;
с «Бенфикой» (1:1) — 109,4 км.
Отмечается, что один из фаворитов на победу в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» в среднем пробегает почти на 11 км больше (115,2), чем «ПСЖ».
Улучшить километраж игроки французской команды смогут уже сегодня, 11 октября, когда сыграют дома с «Бенфикой». Начало встречи – в 22:00 мск.
Силовые тренировки защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса. Видеоролик:
- 11 октября 2022
-
09:39
-
09:37
-
09:35
-
09:24
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:51
-
08:40
-
08:30
-
07:38
-
07:35
-
07:16
-
06:35
-
06:15
-
05:58
-
05:54
-
05:48
-
05:34
-
05:16
-
05:06
-
04:52
-
04:47
-
04:41
-
04:24
-
04:13
-
03:56
-
03:53
-
03:37
-
03:20
-
03:18
-
03:03
-
03:03
-
02:43
-
02:28