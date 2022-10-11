«ПСЖ» — худшая команда Лиги чемпионов по преодолённой дистанции

Лидер группы H Лиги чемпионов французский «ПСЖ» не так успешен в турнире с точки зрения преодолённой футболистами дистанции. Парижане занимают последнее место среди всех команд со средним показателем в 104,6 км после трёх проведённых матчей. Об этом сообщает L'Equipe.



Преодолённая дистанция футболистами «ПСЖ» по матчам:



с «Ювентусом» (2:1) — 100,2 км;

с «Маккаби» Хайфа (3:1) — 105,3 км;

с «Бенфикой» (1:1) — 109,4 км.



Отмечается, что один из фаворитов на победу в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» в среднем пробегает почти на 11 км больше (115,2), чем «ПСЖ».



Улучшить километраж игроки французской команды смогут уже сегодня, 11 октября, когда сыграют дома с «Бенфикой». Начало встречи – в 22:00 мск.

Силовые тренировки защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса. Видеоролик: