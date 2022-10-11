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Шишкин: «Спартак» — фаворит в дерби с ЦСКА впервые за последние годы

Шишкин: «Спартак» — фаворит в дерби с ЦСКА впервые за последние годы
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Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о состоянии московской команды после победы в матче 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Игра завершилась в пользу подопечных Абаскаля со счётом 5:2. Также Шишкин назвал красно-белых фаворитами в предстоящем дерби с ЦСКА и отметил хорошую игру Александра Соболева.

«Спартак» одержал очень уверенную победу над «Крыльями». Пропущенный мяч, кажется, только раззадорил команду, и на протяжении всего матча красно-белые смотрелись очень мощно физически — это прямо бросилось в глаза. Не просто так «Спартак» выдает серию волевых побед в этом сезоне — это следствие физического состояния, хорошей подготовки. Особенно это видно по игре в атаке, когда много вертикальных передач, когда на 90-й минуте даже при счёте 4:2 все бегут вперёд на таких же скоростях, как и вначале. Даже на каких-то отрезках команда не «проседала» — я внимательно наблюдал. Это, конечно, радует.

Отметил бы и форму игроков — когда Квинси в порядке, когда Соболев мотивирован и в порядке, тогда и есть результат. Какую серию выдает Саша! Видно, что взялся за себя — и забивает, и другие полезные действия для команды совершает. Многие говорят, конечно, что, убери сейчас Промеса из команды, «Спартака» не будет. Возможно, это и так, поэтому красно-белым стоит пользоваться этим нынешним состоянием и набирать очки. Сейчас ребята в хорошем состоянии будут готовиться к главному дерби с ЦСКА, и я бы назвал «Спартак» его фаворитом в первый раз за последние годы. Именно сейчас это так. Несмотря на то что армейцы тоже подходят к матчу в хорошем состоянии, спартаковцы реально выглядят очень мощно», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Напомним, матч 13-го тура чемпионата России сезона-2022/2023 ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября.

Оценивайте этот «Спартак» по достоинству. Абаскаль построил самую бесстрашную команду Оценивайте этот «Спартак» по достоинству. Абаскаль построил самую бесстрашную команду
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