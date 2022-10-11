Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» предложит новый долгосрочный контракт Хакану Чалханоглу

«Интер» предложит новый долгосрочный контракт Хакану Чалханоглу
Комментарии

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу в ближайшее время может подписать новый контракт с «Интером». Руководство миланского клуба намерено предложить своему лидеру долгосрочное соглашение, а агент футболиста уже побывал в городе для переговоров. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

28-летний Чалханоглу стал футболистом «Интера» в 2021 году на правах свободного агента, подписав контракт до 2024 года. У «Интера» также есть возможность автоматического продления соглашения ещё на сезон.

В нынешней кампании турецкий полузащитник в 11 матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов забил два гола и отдал результативную передачу.

Обзор FIFA 23: не настоящий прорыв, но лучшая футбольная игра. Видеоролик:

Новость по теме
Чалханоглу рассказал, почему «Интер» обыграл «Барселону»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022