«Интер» предложит новый долгосрочный контракт Хакану Чалханоглу
Поделиться
Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу в ближайшее время может подписать новый контракт с «Интером». Руководство миланского клуба намерено предложить своему лидеру долгосрочное соглашение, а агент футболиста уже побывал в городе для переговоров. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
28-летний Чалханоглу стал футболистом «Интера» в 2021 году на правах свободного агента, подписав контракт до 2024 года. У «Интера» также есть возможность автоматического продления соглашения ещё на сезон.
В нынешней кампании турецкий полузащитник в 11 матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов забил два гола и отдал результативную передачу.
Обзор FIFA 23: не настоящий прорыв, но лучшая футбольная игра. Видеоролик:
Новость по темеЧалханоглу рассказал, почему «Интер» обыграл «Барселону»
Комментарии
- 11 октября 2022
-
11:20
-
11:15
-
11:06
-
11:05
-
11:04
-
10:30
-
10:15
-
10:10
-
10:03
-
10:00
-
09:58
-
09:39
-
09:37
-
09:35
-
09:24
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:51
-
08:40
-
08:30
-
07:38
-
07:35
-
07:16
-
06:35
-
06:15
-
05:58
-
05:54
-
05:48
-
05:34
-
05:16
-
05:06
-
04:52
-
04:47
-
04:41
Партнерский контент