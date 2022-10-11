«Интер» предложит новый долгосрочный контракт Хакану Чалханоглу

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу в ближайшее время может подписать новый контракт с «Интером». Руководство миланского клуба намерено предложить своему лидеру долгосрочное соглашение, а агент футболиста уже побывал в городе для переговоров. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

28-летний Чалханоглу стал футболистом «Интера» в 2021 году на правах свободного агента, подписав контракт до 2024 года. У «Интера» также есть возможность автоматического продления соглашения ещё на сезон.



В нынешней кампании турецкий полузащитник в 11 матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов забил два гола и отдал результативную передачу.

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