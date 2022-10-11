Стали известны финансовые детали перехода Антуана Гризманна из «Барселоны» в «Атлетико»

Французский нападающий Антуан Гризманн вчера, 10 октября, официально оформил свой полноценный переход из «Барселоны» в мадридский «Атлетико», за который выступал на правах аренды. Mundo Deportivo публикует полные детали перехода.



«Барселона» гарантированно получит за переход 31-летнего футболиста € 18 млн, а не € 20 млн. Последняя сумма фигурировала в прессе, так как € 2 млн сине-гранатовым положено за выход «Атлетико» в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Также «Барселона» может получить ещё € 4 млн. Первые два — за выход «Атлетико» в четвертьфинал Лиги чемпионов, ещё два — за победу в турнире.



Если «Атлетико» в дальнейшем продаст Гризманна за сумму, превышающую € 18 млн, то разница между € 18 млн и суммой продажи до € 40 млн (которые были прописаны между командами в качестве отступных) пойдёт на счёт «Барселоны».



Гризманн был выкуплен «Барселоной» у «Атлетико» за € 126 млн летом 2019 года. Спустя два года он был отправлен в аренду в мадридскую команду. Вчера клубы объявили о договорённости по полноценному переходу футболиста. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что продажа Гризманна позволит клубу сэкономить на зарплате около € 26 млн.

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