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Каррера: Соболев сильнее, чем Дзюба. Его потенциал ещё не до конца реализован

Каррера: Соболев сильнее, чем Дзюба. Его потенциал ещё не до конца реализован
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера сравнил форвардов Александра Соболева и Артёма Дзюбу.

«Соболев или Дзюба? Соболев сильнее. Он более универсальный игрок, и его потенциал ещё не до конца реализован», — приводит слова Карреры Sport24.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Соболев принял участие в 15 матчах, забив восемь голов и отдав четыре голевые передачи во всех турнирах. 34-летний Дзюба, перешедший летом в «Адана Демирспор», провёл четыре встречи в турецкой Суперлиге, забив один гол в матче с «Фенербахче».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 12 туров. «Адана Демирспор» — на первой строчке чемпионата Турции, после девяти встречи заработав 18 баллов.

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