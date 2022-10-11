Каррера: Соболев сильнее, чем Дзюба. Его потенциал ещё не до конца реализован
Поделиться
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера сравнил форвардов Александра Соболева и Артёма Дзюбу.
«Соболев или Дзюба? Соболев сильнее. Он более универсальный игрок, и его потенциал ещё не до конца реализован», — приводит слова Карреры Sport24.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Соболев принял участие в 15 матчах, забив восемь голов и отдав четыре голевые передачи во всех турнирах. 34-летний Дзюба, перешедший летом в «Адана Демирспор», провёл четыре встречи в турецкой Суперлиге, забив один гол в матче с «Фенербахче».
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 12 туров. «Адана Демирспор» — на первой строчке чемпионата Турции, после девяти встречи заработав 18 баллов.
Комментарии
- 11 октября 2022
-
11:20
-
11:15
-
11:06
-
11:05
-
11:04
-
10:30
-
10:15
-
10:10
-
10:03
-
10:00
-
09:58
-
09:39
-
09:37
-
09:35
-
09:24
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:51
-
08:40
-
08:30
-
07:38
-
07:35
-
07:16
-
06:35
-
06:15
-
05:58
-
05:54
-
05:48
-
05:34
-
05:16
-
05:06
-
04:52
-
04:47
-
04:41
Партнерский контент