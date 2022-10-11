Ари: Россия — лучшая страна в мире

Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари поделился воспоминаниями от периода выступлений за российские клубы. Бразилец назвал Россию лучшей страной в мире, а Москву – лучшим городом на планете. Он заявил, что не видит в РФ абсолютно никаких минусов.

«Понравилась ли мне Москва? Понравилась, только есть одно «но»: если ты не дружишь с головой, не сконцентрирован на футболе, ты потеряешься — 100%. Очень большой город, много красивейших девушек, много ночных клубов — вообще другая жизнь! А в Краснодаре все спокойно. Помню, как я забил за «Спартак» и вывел команду в группу Лиги чемпионов. Это навсегда в моей памяти, как и гол в ворота ЦСКА и радость ультрас: фанаты ведут себя как сумасшедшие — топовая атмосфера, прямо как в Бразилии! В «Локомотиве» тоже всё было хорошо, часто играли в еврокубках. В каждом клубе были свои плюсы. Неважно, какой город, потому что я люблю Россию!

Москва — лучший город мира? Абсолютно! Россия — лучшая страна мира, как и столица — лучшая. В этой стране ведётся работа 24/7, очень красиво, не вижу никаких минусов», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Ранее Ари также заявлял, что весь мир пожалеет об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров.