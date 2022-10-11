Sky: Кейн будет носить радужную повязку OneLove на ЧМ-2022 даже в случае запрета ФИФА

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн намерен провести чемпионат мира в Катаре с повязкой OneLove. Об этом сообщает Sky Sports. По сведениям источника, футболист намерен провести с ней турнир, даже если ФИФА запретит её использование. Однако в организацию уже поступил запрос на разрешение.



Сообщается, что капитаны ещё девяти европейских стран намерены играть с похожими капитанскими повязками. Напомним, в сентябре Федерация футбола Англии объявила, что капитан национальной команды будет носить радужную капитанскую повязку во время турнира в рамках инициативы по борьбе с дискриминацией и в поддержку сообщества ЛГБТК+.



Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

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