Sky: Кейн будет носить радужную повязку OneLove на ЧМ-2022 даже в случае запрета ФИФА

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн намерен провести чемпионат мира в Катаре с повязкой OneLove. Об этом сообщает Sky Sports. По сведениям источника, футболист намерен провести с ней турнир, даже если ФИФА запретит её использование. Однако в организацию уже поступил запрос на разрешение.
Сообщается, что капитаны ещё девяти европейских стран намерены играть с похожими капитанскими повязками. Напомним, в сентябре Федерация футбола Англии объявила, что капитан национальной команды будет носить радужную капитанскую повязку во время турнира в рамках инициативы по борьбе с дискриминацией и в поддержку сообщества ЛГБТК+.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
ФИФА хочет облегчить участие трансгендеров в женском футболе. Видеоролик:
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