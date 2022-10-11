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Малком: цель «Зенита» — разместить на клубной эмблеме вторую чемпионскую звезду

Малком: цель «Зенита» — разместить на клубной эмблеме вторую чемпионскую звезду
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Бразильский нападающий «Зенита» Малком заявил, что цель команды в нынешнем сезоне – разместить на клубной эмблеме вторую звезду. По мнению футболиста, у сине-бело-голубых есть всё, чтобы завоевать очередное чемпионство РПЛ. Малком также высказался об убедительности выступлений «Зенита» в нынешнем сезоне.

«Мне кажется, мы с каждым днём и каждым советом главного тренера как команда становимся всё сильнее. И ведь это фантастика, что за 12 матчей мы не проиграли ни одного и пропустили при этом всего пять мячей. Это очень немного, это показатель того, что «Зенит» хорошо работает и в защите, и в атаке. Забили ведь тоже немало.

Нам надо продолжать в том же духе. Тем более у всех есть совершенно понятная цель — в конце сезона разместить на клубной эмблеме вторую чемпионскую звезду. Считаю, у нас всё для этого есть. Каждый из нас — я, Клаудиньо, Мостовой, Бакаев и другие — стараемся помогать команде, отрабатывая и в обороне, и в атаке. Мне кажется, в нынешнем сезоне это особенно видно. А в целом это результат тренировочной работы», — приводит слова Малкома «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» набрал 30 очков за 12 туров РПЛ сезона-2022/2023 и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата.

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