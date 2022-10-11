Иммобиле: Милинкович-Савич — волшебник. Он на одном уровне с Де Брёйне
Поделиться
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле поделился мнением о сербском полузащитнике клуба Сергее Милинковиче-Савиче.
«Поверьте, мне, Милинкович-Савич — волшебник. Он на одном уровне с Кевином Де Брёйне», — цитирует Иммобиле в своих соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.
В текущем сезоне 27-летний серб принял участие в 12 матчах, забив четыре гола и отдав семь голевых передач. Он выступает за «Лацио» с 2015 года, вместе с ним Милинкович-Савич выигрывал Кубок Италии – 2018/2019 и Суперкубок Италии в 2017 и 2019 годах.
«Лацио» занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 20 очков после девяти встреч. В следующем туре подопечные Маурицио Сарри сыграют дома с «Удинезе» (16 октября, 16:00 мск).
Иммобиле шутит над сыном во время еды:
Комментарии
- 11 октября 2022
-
11:20
-
11:15
-
11:06
-
11:05
-
11:04
-
10:30
-
10:15
-
10:10
-
10:03
-
10:00
-
09:58
-
09:39
-
09:37
-
09:35
-
09:24
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:51
-
08:40
-
08:30
-
07:38
-
07:35
-
07:16
-
06:35
-
06:15
-
05:58
-
05:54
-
05:48
-
05:34
-
05:16
-
05:06
-
04:52
-
04:47
-
04:41
Партнерский контент