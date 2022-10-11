Иммобиле: Милинкович-Савич — волшебник. Он на одном уровне с Де Брёйне

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле поделился мнением о сербском полузащитнике клуба Сергее Милинковиче-Савиче.



«Поверьте, мне, Милинкович-Савич — волшебник. Он на одном уровне с Кевином Де Брёйне», — цитирует Иммобиле в своих соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.



В текущем сезоне 27-летний серб принял участие в 12 матчах, забив четыре гола и отдав семь голевых передач. Он выступает за «Лацио» с 2015 года, вместе с ним Милинкович-Савич выигрывал Кубок Италии – 2018/2019 и Суперкубок Италии в 2017 и 2019 годах.



«Лацио» занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 20 очков после девяти встреч. В следующем туре подопечные Маурицио Сарри сыграют дома с «Удинезе» (16 октября, 16:00 мск).

Иммобиле шутит над сыном во время еды: