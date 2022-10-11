«Ювентус» намерен в январе выкупить Милинковича-Савича за € 50 млн

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич в зимнее трансферное окно может сменить команду. «Ювентус» намерен в январе сделать предложение о покупке сербского футболиста в размере € 50+10 млн. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, в туринском клубе понимают, что подписать 27-летнего футболиста будет сложно. Президент «Лацио» Клаудио Лотито хотел бы, чтобы Милинкович-Савич перешёл не в итальянский клуб, однако у сторон есть соглашение, что Сергей сможет покинуть команду, если получит хорошее предложение.



Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года. В нынешнем сезоне сербский полузащитник в 12 матчах нынешнего сезона забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

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