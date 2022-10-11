Малком ответил на вопрос о возможной игре за сборную России

Бразильский нападающий «Зенита» Малком высказался по поводу перспективы получения российского гражданства. Также футболист ответил на вопрос о возможности играть за сборную России.

«Слухи о получении российского гражданства? У меня есть две вещи, которые хочу сказать по этому поводу. Первое: если всё сложится и я получу российский паспорт, то это будет проявлением уважения к стране и клубу, которые так тепло меня приняли. Второе: если это поможет «Зениту» получить дополнительное место ещё для одного иностранца, то в выигрыше останутся все.

Как насчёт сборной России? Может быть, это вопрос какого-то будущего, о котором я пока ничего не знаю. Сейчас моя главная задача — играть в футбол за «Зенит», приносить ему пользу, забивать мячи, отдавать передачи», — приводит слова Малкома «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация, что Малком и Клаудиньо из «Зенита» хотят получить гражданство РФ.