Il Mattino: футболисты сборной Аргентины настаивают на вызове сына Симеоне на ЧМ-2022

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне может быть вызван в расположение сборной Аргентины для участия в чемпионате мира в Катаре. Многие в составе национальной команды настаивают на вызове 27-летнего футболиста. Об этом сообщает Il Mattino.
Симеоне выступает за «Наполи» на правах аренды с августа 2022 года. У неаполитанцев есть право выкупа аргентинского футболиста при выполнении определённых условий. В нынешнем сезоне Джованни в девяти матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов забил четыре гола.
В последний раз Симеоне играл в составе сборной Аргентины в ноябре 2018 года. Всего в футболке действующих обладателей Кубка Америки нападающий провёл пять игр, в которых один раз забил и отдал одну результативную передачу партнёрам.
Обзор FIFA 23: не настоящий прорыв, но лучшая футбольная игра. Видеоролик:
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