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Защитник «Барселоны» Гарсия объяснил, чем Хави похож на Гвардиолу и Энрике

Защитник «Барселоны» Гарсия объяснил, чем Хави похож на Гвардиолу и Энрике
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Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия высказался о наставнике команды Хави, сравнив его с главными тренерами «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой и сборной Испании Луисом Энрике.

«Хави — это смесь Хосепа Гвардиолы и Луиса Энрике. Идея игры у всех троих практически идентична. У каждого свои нюансы, но речь идет о прессинге после потери мяча и его выносе. Это то, что всегда характеризовало «Барселону», — приводит слова Гарсии TV3.

21-летний Гарсия — воспитанник «Барселоны». Он вернулся в клуб в 2021 году, спустя четыре сезона в структуре «Манчестер Сити». На его счету также 18 матчей в составе сборной Испании.

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