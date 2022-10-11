Защитник «Барселоны» Гарсия объяснил, чем Хави похож на Гвардиолу и Энрике

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия высказался о наставнике команды Хави, сравнив его с главными тренерами «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой и сборной Испании Луисом Энрике.
«Хави — это смесь Хосепа Гвардиолы и Луиса Энрике. Идея игры у всех троих практически идентична. У каждого свои нюансы, но речь идет о прессинге после потери мяча и его выносе. Это то, что всегда характеризовало «Барселону», — приводит слова Гарсии TV3.
21-летний Гарсия — воспитанник «Барселоны». Он вернулся в клуб в 2021 году, спустя четыре сезона в структуре «Манчестер Сити». На его счету также 18 матчей в составе сборной Испании.
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