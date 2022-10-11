Галтье — о связке Неймара и Мбаппе: «ПСЖ» нужно иметь другие варианты игры

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился мнением о взаимодействии нападающих клуба Неймара и Килиана Мбаппе.



«Связь между Неймаром и Мбаппе есть, она хорошо работает, статистика это подтверждает. Но «ПСЖ» нужно иметь и другие варианты игры, иначе нашим соперникам будет очень легко закрыть нашу атаку.



Мы должны искать другие решения, например, на флангах. Месси может вести наши атаки слева. Мы также работали над позиционной игрой, чтобы сделать нашу игру более разнообразной», – приводит слова Галтье официальный сайт «ПСЖ».



Напомним, парижский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 26 очков после десяти туров. В Лиге чемпионов «ПСЖ» лидирует в группе Н, заработав семь баллов за три встречи.

Неймар картинно упал в штрафной площади соперника: