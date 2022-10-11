Стало известно, почему Роналду непривычно отпраздновал свой гол в матче с «Эвертоном»

Стало известно, почему португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отпраздновал гол в матче с «Эвертоном» (2:1) в непривычном для себя стиле.
Как сообщает UOL Esporte, три футболиста «МЮ» — Каземиро, Антони и Диогу Дало — подшучивают над тем, как 37-летний форвард спит в самолёте. Отмечается, что Роналду не откидывает кресло, засыпая под углом почти в 90 градусов. Португалец с иронией относится к этим шуткам, поэтому решил отпраздновать гол в игре с «Эвертоном» в подобном стиле.
Напомним, Роналду в текущем сезоне провёл 10 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забив два гола и отдав одну голевую передачу. Манкунианцы занимают пятое место в таблице АПЛ, набрав 15 очков после восьми туров.
Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану:
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