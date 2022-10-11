Эли Даса: русские — прекрасный народ

Израильский защитник московского «Динамо» Эли Даса рассказал, что ему нравится в России. По словам футболиста, русские – прекрасный народ, в котором собрано множество культур и религий. Также Даса заявил о намерении учить русский язык.

«Считаю, русские — прекрасный народ. Мне очень нравится, что в такой большой стране собрано множество вер и культур — это действительно здорово!

Планирую ли учить русский язык? Да, конечно! В Израиле много русских. Когда я ещё учился в школе, общался с людьми, которые очень хорошо говорили по-русски. Поэтому для меня это не проблема», — приводит слова Дасы Sport24.

Напомним, Даса пополнил состав «Динамо» в сентябре этого года. Он подписал контракт до конца сезона-2023/2024.