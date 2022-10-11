Агент Идову: Брайн не понимает, почему его отстранили от тренировок с «Химками»

Виллиам Д’Авила, агент защитника «Химок» Брайна Идову, подтвердил информацию «Чемпионата» об отстранении футболиста от тренировок с командой.

«Согласен ли Брайн с решением отстранить его от тренировок? Вообще-то не очень. На самом деле он не понимает, почему его отстранили. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие дни», — приводит слова Д'Авилы «РБ Спорт».



Ранее «Чемпионату» стало известно, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отстранил от тренировок трёх футболистов. Речь идёт об Идову, Дмитрии Тихом и Илье Камышеве.

Подмосковные «Химки» набрали восемь очков в 12 матчах и занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (30).

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