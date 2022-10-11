Сергей Юран раскритиковал Матео Кассьерру за отсутствие результативности в РПЛ

Российский специалист Сергей Юран высказался о результативности нападающего Матео Кассьерры в «Зените». У колумбийского футболиста ноль голов в 12 матчах Российской Премьер-Лиги.



Имея такую полузащиту, как у «Зенита», учитывая то, что команда постоянно играет в атаку, иметь ноль мячей… Это мне напоминает Бухарова, когда он переходил в «Зенит» из «Рубина», где он феерил и много забивал. Бывает такое в футболе: у игрока здорово получается в одном клубе, но как только он попадает в более серьёзную команду, то он теряется.



Ещё раз замечу, что с такой полузащитой ни одного не забить… Я не знаю, если бы я сейчас себя чуть-чуть привёл в порядок… Думаю, один бы забил», — сказал Юран в эфире телеканала «Матч Премьер».

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