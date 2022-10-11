«Реал» интересовался хавбеком «Ньюкасла» Гимарайнсом. Бруно подтвердил

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны мадридского «Реала».



«Реал»? Это был простой разговор, не более того. «Реал» — лучший клуб в мире. Здорово, когда они тобой интересуются.



Несмотря на интерес «Реала», в «Ньюкасле» я чувствую себя как дома. Никогда не сомневался в проекте, я верил в него с самого начала. Всегда хотел играть в Премьер-лиге, мне это нравится», — приводит слова Гимарайнса The Cronichle.



24-летний Гимарайнс стал игроком «Ньюкасла» в январе 2022 года, перейдя из «Лиона» за € 42 млн. В семи матчах нынешнего сезона он забил два гола и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.

Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик: