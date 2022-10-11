Новый уровень «Арсенала», старый уровень судейства. Аллегри – не уровень. ХиТ. Выпуск 122
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Смотрите новый выпуск Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.
00:00 Привет дважды!
01:31 Очень много про «Арсенал» и «Ливерпуль»
34:11 «Челси» обретает смысл (даже полуторным составом)
43:55 Роналду наконец-то забил. А ещё у него новое празднование
46:42 Главный матч Бундеслиги превратился в шоу
56:09 Вердикт по Аллегри и выделяем лучших в «Милане»
01:07:04 Проблемы «Барсы» (Алонсо – цз, серьёзно?)
01:15:24 Конкурс!!
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Телеграм-канал Григория Телингатера
Телеграм-канал Кирилла Хаита
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