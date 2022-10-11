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Источник: «Локомотив» намерен назначить тренером российского специалиста

Источник: «Локомотив» намерен назначить тренером российского специалиста
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«Локомотив» намерен назначить на пост главного тренера российского специалиста. Клуб не рассматривает варианты с Андреем Талалаевым, Юрием Сёминым и Сергеем Юраном. Кандидатом на пост наставника железнодорожников является Михаил Галактионов, информирует в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов.

Напомним, Галактионов совмещает тренерскую работу в молодёжной сборной России и «Пари Нижний Новгород». Пост наставника «Локомотива» недавно покинул немецкий специалист Йозеф Циннбауэр.

После 12 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. Железнодорожники набрали всего девять очков. От зоны вылета команду отделяет одно очко. В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Торпедо». Матч состоится 15 октября.

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