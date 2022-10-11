«Настоящее безумие, сеньор!» Касильяс поздравил Роналду с 700-м голом в клубной карьере

Экс-голкипер сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс поздравил португальского форварда Криштиану Роналду с 700-м голом на клубном уровне.
«700 голов на клубном уровне – это настоящее безумие, сеньор Криштиану Роналду! Терпение, и всё вернется на свои места», – написал Касильяс в своих соцсетях.
Напомним, 37-летний португалец забил свой 700-й гол в матче английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:1). На счету Криштиану пять голов за лиссабонский «Спортинг», 450 – за мадридский «Реал», 101 – за туринский «Ювентус» и 144 – за «Манчестер Юнайтед».
Отметим, что ранее Роналду и Касильяс выступали вместе за «Реал» (2009–2015).
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 10 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?
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