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«Настоящее безумие, сеньор!» Касильяс поздравил Роналду с 700-м голом в клубной карьере

«Настоящее безумие, сеньор!» Касильяс поздравил Роналду с 700-м голом в клубной карьере
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Экс-голкипер сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс поздравил португальского форварда Криштиану Роналду с 700-м голом на клубном уровне.

«700 голов на клубном уровне – это настоящее безумие, сеньор Криштиану Роналду! Терпение, и всё вернется на свои места», – написал Касильяс в своих соцсетях.

Напомним, 37-летний португалец забил свой 700-й гол в матче английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:1). На счету Криштиану пять голов за лиссабонский «Спортинг», 450 – за мадридский «Реал», 101 – за туринский «Ювентус» и 144 – за «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что ранее Роналду и Касильяс выступали вместе за «Реал» (2009–2015).

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 10 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?

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