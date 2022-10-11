Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Плутник хочет покинуть совет директоров «Локо». Его место может занять Нагорных

Источник: Плутник хочет покинуть совет директоров «Локо». Его место может занять Нагорных
Комментарии

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник в ближайшее время покинет свой пост по собственному желанию. Его место может занять директор по коммуникациям ОАО «РЖД» Юрий Нагорных, информирует «Спорт-экспресс».

Согласно сведениям источника, должность спортивного директора будет упразднена. Работа генерального директора будет контролироваться советом директоров, как и было в «Локомотиве» ранее. При этом спортивным блоком московского клуба будет управлять Владимир Леонченко.

Напомним, после 12 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. Железнодорожники набрали всего девять очков. От зоны вылета команду отделяет одно очко. В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Торпедо». Матч состоится 15 октября.

«Локо» стоило свернуть немецкий проект ещё полгода назад. Хотя идея «Сапсана» была хорошей «Локо» стоило свернуть немецкий проект ещё полгода назад. Хотя идея «Сапсана» была хорошей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022