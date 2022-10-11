Источник: Плутник хочет покинуть совет директоров «Локо». Его место может занять Нагорных

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник в ближайшее время покинет свой пост по собственному желанию. Его место может занять директор по коммуникациям ОАО «РЖД» Юрий Нагорных, информирует «Спорт-экспресс».

Согласно сведениям источника, должность спортивного директора будет упразднена. Работа генерального директора будет контролироваться советом директоров, как и было в «Локомотиве» ранее. При этом спортивным блоком московского клуба будет управлять Владимир Леонченко.

Напомним, после 12 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. Железнодорожники набрали всего девять очков. От зоны вылета команду отделяет одно очко. В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Торпедо». Матч состоится 15 октября.