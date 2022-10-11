«ПСЖ» готов заплатить за Рафаэла Леау € 150 млн

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау может стать футболистом «ПСЖ». Парижане готовы активировать сумму выкупа португальского футболиста в размере € 150 млн. Об этом сообщает Mediafoot. По сведениям источника, 23-летним игроком также интересуется лондонский «Челси».

Леау стал игроком «Милана» в 2019 году, перейдя из «Лилля» за € 29,5 млн. В 126 матчах за команду Рафаэл забил 31 гол и отдал 28 результативных передач. В минувшем сезоне он помог своей команде впервые за 11 лет выиграть чемпионство в Италии. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Рыночная стоимость Рафаэла Леау оценивается в € 70 млн.

Ранее сообщалось, что «Милан» намерен подписать с футболистом новый контракт.

Фанаты «Милана» празднуют чемпионство на улицах города, май 2022. Видеоролик: