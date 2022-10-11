«Локомотив» был готов назначить Галактионова 10 октября. Стороны продолжают переговоры

Московский «Локомотив» должен был назначить Михаила Галактионова на пост главного тренера 10 октября, в понедельник. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«После матча «Торпедо» — «Пари НН» у Галактионова состоялась встреча с руководством «Локомотива». О назначении тренера «Локо» планировал объявить в понедельник, но пока стороны продолжают переговоры, из-за чего назначение откладывается», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, Галактионов совмещает тренерскую работу в молодёжной сборной России и «Пари Нижний Новгород». Пост наставника «Локомотива» недавно покинул немецкий специалист Йозеф Циннбауэр.



После 12 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. Железнодорожники набрали всего девять очков. От зоны вылета команду отделяет одно очко.