«Барселона» намерена в 2023-м бесплатно подписать трёх футболистов из клубов АПЛ

Испанская «Барселона» предстоящие покупки в трансферные окна связывает с подписанием свободных агентов. Следующим летом сине-гранатовые намерены заключить контракт с Юри Тилемансом («Лестер»), Наби Кейта («Ливерпуль») и Илкаем Гюндоганом («Манчестер Сити»). Об этом сообщает Sport.es. По сведениям источника, «Барселона» намерена добавить больше футболистов в полузащиту и сузила круг игроков, чьи контракты заканчиваются следующим летом.



Напомним, ранее уже сообщалось об интересе «Барселоны» к 31-летнему Гюндогану. Фамилии Тилеманса и Кейта всплывают в отношении сине-гранатовых впервые.

Видеообзор. «Барселона» — «Сельта». Испанская Примера 2022/2023. 8-й тур:

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