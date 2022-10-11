Хёнесс: «Баварии» недостаёт «девятки». Были уверены, что компенсируем потерю Левандовского

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал уход из клуба летом 2022 года польского форварда Роберта Левандовского в «Барселону».
«Одно можно сказать наверняка: думаю, что нам не хватает «девятки». Ничья с «Боруссией» не была в стиле «Баварии». Когда ведёшь со счётом 2:0, ты должен побеждать в матче.
Конечно, это важное и трудное решение — отказаться от Роберта. Был риск недосчитаться важных голов. Центральный нападающий обычно располагается перед воротами соперника. К сожалению, на данный момент у «Баварии» этого нет.
На топ-форварда у клуба уже не было денег. Если бы его пригласили, сейчас всё было бы в порядке. Мы были убеждены, что сможем компенсировать потерю Левандовского. Мы займёмся этим вопросом как минимум в среднесрочной перспективе», – цитирует Хёнесса Sport Bild.
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