Фанаты забросали файерами поле во время матча в Израиле. Видео

Вчера, 10 октября, в Израиле состоялась дерби Тель-Авива – «Маккаби» принимал на своём поле «Хапоэль». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев, все голы были забиты после 75-й минуты.

Этот матч запомнился не только драматичной концовкой, но и поведением болельщиков на трибунах. Так, судья трижды был вынужден останавливать игру по причине того, что фанаты забрасывали поле файерами. Все три паузы произошли в первом тайме.

Фанаты забросали поле файерами во время матча в Израиле

После семи туров израильской Премьер-лиги «Маккаби» (Тель-Авив) занимает первое место в турнирной таблице — команда набрала 16 очков. «Хапоэль» (Тель-Авив) идёт на предпоследней, 13-й строчке, набрав всего три очка за семь игр.