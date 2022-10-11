Фанаты забросали файерами поле во время матча в Израиле. Видео
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Вчера, 10 октября, в Израиле состоялась дерби Тель-Авива – «Маккаби» принимал на своём поле «Хапоэль». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев, все голы были забиты после 75-й минуты.
Этот матч запомнился не только драматичной концовкой, но и поведением болельщиков на трибунах. Так, судья трижды был вынужден останавливать игру по причине того, что фанаты забрасывали поле файерами. Все три паузы произошли в первом тайме.
Фанаты забросали поле файерами во время матча в Израиле
После семи туров израильской Премьер-лиги «Маккаби» (Тель-Авив) занимает первое место в турнирной таблице — команда набрала 16 очков. «Хапоэль» (Тель-Авив) идёт на предпоследней, 13-й строчке, набрав всего три очка за семь игр.
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