Увеличение финансирования системы идентификации болельщиков заложено в бюджете на 3 года

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал увеличение финансирования системы идентификации болельщиков в 2023–2025 годах.
Как сообщает ТАСС, увеличение финансирования системы предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2023–2025 годы
«На проведение соревнований увеличен объём бюджетных ассигнований в 2023 году на 2,6 млрд рублей, в 2024-м – на 2,105 млрд рублей. Увеличены объёмы финансирования на систему идентификации болельщиков», – сообщил Матыцин на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
В первой части сезона Российской Премьер-Лиги – 2022/2023 паспорт болельщика нужен для прохода на матчи на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря система заработает на всех стадионах.
- 11 октября 2022
-
15:53
-
15:47
-
15:40
-
15:20
-
15:10
-
15:08
-
15:03
-
14:57
-
14:30
-
14:20
-
14:17
-
14:08
-
14:07
-
14:00
-
13:43
-
13:42
-
13:42
-
13:35
-
13:17
-
13:12
-
13:08
-
13:06
-
13:03
-
12:51
-
12:40
-
12:32
-
12:25
-
12:11
-
12:03
-
12:00
-
11:53
-
11:52
-
11:24
-
11:23
-
11:20