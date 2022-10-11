Увеличение финансирования системы идентификации болельщиков заложено в бюджете на 3 года

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал увеличение финансирования системы идентификации болельщиков в 2023–2025 годах.



Как сообщает ТАСС, увеличение финансирования системы предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2023–2025 годы



«На проведение соревнований увеличен объём бюджетных ассигнований в 2023 году на 2,6 млрд рублей, в 2024-м – на 2,105 млрд рублей. Увеличены объёмы финансирования на систему идентификации болельщиков», – сообщил Матыцин на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.



В первой части сезона Российской Премьер-Лиги – 2022/2023 паспорт болельщика нужен для прохода на матчи на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря система заработает на всех стадионах.