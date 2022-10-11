«Ливерпуль» не будет выкупать Артура у «Ювентуса». Он отыграл 13 минут и получил травму

«Ливерпуль» не намерен пользоваться опцией выкупа полузащитника Артура Рамоса, находящегося в команде на правах аренды из «Ювентуса». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
«Ливерпуль не будет инициировать опцию выкупа Артура. Это аренда с опцией покупки, в данном случае необязательной. Сумма выкупа составляет около € 44 млн. Но главная проблема Артура — травмы. У него слишком много травм.
В данном случае это удивительно для «Ливерпуля», поскольку они подписали его в последний день, потому что у них было много травм в полузащите. Они решили выбрать Артура, чтобы иметь ещё один вариант для Юргена Клоппа, а затем выбрать лучшего полузащитника следующим летом», — написал Романо.
26-летний бразильский футболист был арендован у «Ювентуса» с целью добавить выбора в полузащиту после травм нескольких полузащитников «Ювентуса». Однако за английский клуб Артур провёл на поле 13 минут в игре Лиги чемпионов с «Наполи» (1:4) и больше не появлялся.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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