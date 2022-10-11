Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» не будет выкупать Артура у «Ювентуса». Он отыграл 13 минут и получил травму

«Ливерпуль» не будет выкупать Артура у «Ювентуса». Он отыграл 13 минут и получил травму
Комментарии

«Ливерпуль» не намерен пользоваться опцией выкупа полузащитника Артура Рамоса, находящегося в команде на правах аренды из «Ювентуса». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Ливерпуль не будет инициировать опцию выкупа Артура. Это аренда с опцией покупки, в данном случае необязательной. Сумма выкупа составляет около € 44 млн. Но главная проблема Артура — травмы. У него слишком много травм.

В данном случае это удивительно для «Ливерпуля», поскольку они подписали его в последний день, потому что у них было много травм в полузащите. Они решили выбрать Артура, чтобы иметь ещё один вариант для Юргена Клоппа, а затем выбрать лучшего полузащитника следующим летом», — написал Романо.

26-летний бразильский футболист был арендован у «Ювентуса» с целью добавить выбора в полузащиту после травм нескольких полузащитников «Ювентуса». Однако за английский клуб Артур провёл на поле 13 минут в игре Лиги чемпионов с «Наполи» (1:4) и больше не появлялся.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

Новость по теме
Артур выбыл на 4 месяца, он отыграл 13 минут за «Ливерпуль»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022