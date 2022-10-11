УЕФА оштрафовал «Селтик» за баннеры с оскорблениями умершей королевы Великобритании

УЕФА оштрафовал «Селтик» за баннеры, касающиеся скончавшейся королевы Великобритании Елизаветы II, которые фанаты вывесили на матче Лиги чемпионов с «Шахтёром», сообщает The Athletic.



Матч между командами прошёл 14 сентября в Польше, менее чем через неделю после смерти королевы.



На одном из полотен содержалось оскорбление в адрес короны, на другом надпись: «Сожалею о вашей утрате, Майкл Фэган». Это отсылка к мужчине, который проник в спальню королевы в 1982 году.

«Селтик» был оштрафован на € 15 тыс. за «послание, не подходящее для спортивного мероприятия (провокационный баннер)». Также клуб оштрафован на € 4,25 тыс. за запуск фейерверков болельщиками на домашнем матче Лиги чемпионов с «Реалом» 6 сентября.

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