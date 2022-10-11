Рамос оскорбил судью в матче «ПСЖ». Игроку грозит дисквалификация на срок до семи матчей

8 октября проходил матч 10-го тура чемпионата Франции «Реймс» — «ПСЖ» (0:0). В конце первого тайма защитник парижан Серхио Рамос был удалён с поля после словесной перепалки с арбитром. По информации RMC Sport, на некоторых кадрах из телетрансляции видно, как Рамос произносит в адрес судьи «puta madre», что переводится как «ублюдок».

Источник отмечает, что в своём рапорте по матчу арбитр не указал на оскорбление Рамоса в свою сторону. Рефери просто написал о неоднозначном и агрессивном поведении футболиста. Теперь местный дисциплинарный комитет рассмотрит возможность увеличенной дисквалификации испанского игрока «Пари Сен-Жермен» на срок от двух до семи матчей.

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