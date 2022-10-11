Sport.es: «Барселона» совершит крупную продажу летом 2023 года

«Барселона» планирует совершить дорогую продажу летом 2023 года для улучшения финансовой ситуации в клубе. Об этом сообщает Sport.es.
Минувшим летом команда сумела приобрести и зарегистрировать всех своих новичков. Однако «Барселоне» пришлось прибегнуть к использованию финансовых рычагов, а некоторым членам правления — вложить собственные деньги. Сине-гранатовые потратили на новые трансферы € 153 млн, а сумели выручить лишь € 35 млн.
Поэтому клуб намерен осуществить крупную продажу и расстаться со своими ветеранами — Серхио Бускетсом, Жераром Пике и Жорди Альбой, которым должна порядка € 200 млн.
Видеообзор. «Барселона» — «Сельта». Испанская Примера 2022/2023. 8-й тур:
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