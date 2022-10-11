«Арсеналу» придётся утроить зарплату Мартинелли для сохранения игрока в клубе

Лондонский «Арсенал» ведёт переговоры о продлении контракта с нападающим Габриэлом Мартинелли. Английскому клубу придётся утроить зарплату бразильского футболиста для его сохранения в команде. Об этом сообщает Daily Mail. Сейчас 21-летний Мартинелли получает € 80 тыс. в неделю.



Мартинелли стал игроком лондонской команды летом 2019 года. В нынешнем сезоне бразильский нападающий в 11 матчах английской Премьер-лиги и Лиги Европы забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.



«Арсенал» набрал 24 очка в девяти матчах чемпионата Англии и занимает в турнирной таблице первое место, опережая «Манчестер Сити» на одно очко. В следующем туре команда Микеля Артеты сыграет с «Лидсом», а перед этим встретится с норвежским «Будё-Глимт» в матче группового этапа Лиги Европы.

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