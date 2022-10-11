«Реал» опередил «МЮ», «Ман Сити» и «Челси» в борьбе за подписание Беллингема

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем с большой доли вероятности продолжит карьеру в мадридском «Реале». Испанский клуб опередил в гонке за подписание 19-летнего английского вундеркинда «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси». Об этом сообщает The Sun.



Беллингем является воспитанником «Бирмингема», в Германии он оказался в 2020 году. В нынешнем сезоне на его счету участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

Видеообзор. «Хетафе» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 8-й тур:

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