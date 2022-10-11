Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в 2023 году. Он признал, что ошибся, подписав новый контракт

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе хочет покинуть клуб зимой или летом 2023 года, сообщает журналист Marca Марио Кортегана.



Отмечается, что форвард попросил «ПСЖ» отпустить его. Отношения между Мбаппе и клубом полностью разорваны. Руководство «ПСЖ» не собирается способствовать уходу Килиана. Отмечается, что самым вероятным вариантом является «Ливерпуль», при этом сам Мбаппе хочет играть за «Реал».



Также сообщается, что Мбаппе признал, что совершил ошибку, поддавшись политическому давлению и заключив новое соглашение с французским клубом. Игрок считает, что «ПСЖ» предал его. Перед продлением контракта, руководство клуба дало футболисту ряд обещаний, большинство из которых не выполнено.



Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в январе или летом 2023 года.



В текущем сезоне 23-летний француз провёл 12 матчей во всех турнирах, забив 11 голов. Ранее стало известно, что Мбаппе является самым высокооплачиваемым игроком мира, зарабатывая € 131,2 млн в год.

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