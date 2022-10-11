Стало известно, почему «Локомотиву» не удаётся договориться о назначении Галактионова
Поделиться
Сложности в переговорах между тренером Михаилом Галактионовым и «Локомотивом» вызваны нежеланием губернатора Нижегородской области Глеба Никитина отпускать тренера из «Пари НН». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Губернатор не хочет отпускать Галактионова, обусловливая это тем, что в «Пари НН» собирали команду под тренера», — добавил источник «Чемпионата».
38-летний Галактионов совмещает пост главного тренера в молодёжной сборной России и «Пари Нижний Новгород».
После 12 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023, набрав девять очков. От зоны вылета команду отделяет одно очко. В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Торпедо». Матч состоится 15 октября.
Комментарии
- 11 октября 2022
-
17:24
-
17:22
-
17:03
-
16:50
-
16:50
-
16:45
-
16:45
-
16:29
-
16:26
-
16:16
-
16:11
-
16:10
-
16:05
-
16:00
-
15:57
-
15:53
-
15:47
-
15:40
-
15:20
-
15:10
-
15:08
-
15:03
-
14:57
-
14:30
-
14:20
-
14:17
-
14:08
-
14:07
-
14:00
-
13:43
-
13:42
-
13:42
-
13:35
-
13:17
-
13:12
Партнерский контент