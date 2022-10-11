Стало известно, почему «Локомотиву» не удаётся договориться о назначении Галактионова

Сложности в переговорах между тренером Михаилом Галактионовым и «Локомотивом» вызваны нежеланием губернатора Нижегородской области Глеба Никитина отпускать тренера из «Пари НН». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Губернатор не хочет отпускать Галактионова, обусловливая это тем, что в «Пари НН» собирали команду под тренера», — добавил источник «Чемпионата».



38-летний Галактионов совмещает пост главного тренера в молодёжной сборной России и «Пари Нижний Новгород».



После 12 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023, набрав девять очков. От зоны вылета команду отделяет одно очко. В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Торпедо». Матч состоится 15 октября.

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