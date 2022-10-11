Александр Соболев — герой 12-го тура РПЛ по версии читателей «Чемпионата»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев выбран читателями «Чемпионата» героем 12-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).



Российский форвард в матче с «Крыльями Советов» (5:2) отметился двумя забитыми мячами, продлив результативную серию в РПЛ до шести матчей. Антигероем тура признан защитник «Краснодара» Кайо, удалившийся во встрече с «Ростовом» (2:3). Самым зрелищным матчем также была признана игра между «Ростовом» и «Краснодаром». Подопечные Валерия Карпина сумели одержать победу, отыгравшись по ходу встречи со счёта 0:2.



Голосование во всех номинациях проходило в соцсетях «Чемпионата».

Напомним, после 12 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит», набравший 30 очков. Также в топ-3 входят «Ростов» и «Спартак», набравшие по 25 баллов.