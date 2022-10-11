Фердинанд: на месте Кейна меня бы тошнило при взгляде на Холанда

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, как относится к нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну и форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.
«Я думаю, Гарри Кейн был бы великолепен в «Манчестер Сити». Кейн — бомбардир, он убийца в штрафной, он настолько хладнокровен, насколько это возможно. В любое время он забивает голы. Если бы я был на его месте, меня бы тошнило и я пытался бы не проглотить свою рвоту, глядя на Эрлинга Холанда», — сказал Фердинанд в эфире своего YouTube-канала.
Эрлинг Холанд стал футболистом «Манчестер Сити» летом 2022 года. В текущем сезоне нападающий в 13 матчах во всех турнирах забил 20 голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает через пять лет, через два сезона в контракте Холанда появится сумма отступных.
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»
- 11 октября 2022
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