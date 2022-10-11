«Маккаби» — «Ювентус»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45 мск
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Сегодня, 11 октября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Маккаби» из Хайфы и «Ювентусом». Команды будут играть на стадионе «Сэмми Офер» в Израиле. Встреча начнётся в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
В группе H команда из Израиля занимает последнее место. Клуб из Хайфы не набрал ни одного очка в трёх матчах. «ПСЖ» лидирует в группе. Команда из столицы Франции одержала две победы и один раз сыграла вничью. «Старая синьора» располагается на третьей строчке с тремя очками.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.
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