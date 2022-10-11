Педри: Левандовски — настоящая звезда. Его способность забивать голы поражает

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с миланским «Интером».
«Мы надеемся победить, чтобы продолжить путь в Лиге чемпионов. У нас действительно много травмированных игроков, но у нас длинная скамейка с хорошими футболистами. Мы спокойны, потому знаем, что способны вернуть себя в борьбу.
Что касается моего состояния, мне комфортно, я хорошо себя чувствую. Нам многое следует улучшить. Я отношусь к этому матчу как к финалу. Это очень важно для нас. Мы рискуем практически всем. Нам хотелось быть первыми в группе, но так уж вышло. Будем надеяться, дальше у нас всё получится.
Левандовски — настоящая звезда. У него большой опыт в играх подобного уровня, а его способность забивать голы поражает. К тому же мы ценим его за личностные качества», — приводит слова Педри Mundo Deportivo.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «Интер» состоится завтра, 12 октября, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск.
«Барселона» обыграла «Сельту» в матче Ла Лиги
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 11 октября 2022
-
18:57
-
18:52
-
18:50
-
18:33
-
18:32
-
18:25
-
18:05
-
17:55
-
17:45
-
17:45
-
17:43
-
17:29
-
17:24
-
17:22
-
17:03
-
16:50
-
16:50
-
16:45
-
16:45
-
16:29
-
16:26
-
16:16
-
16:11
-
16:10
-
16:05
-
16:00
-
15:57
-
15:53
-
15:47
-
15:40
-
15:20
-
15:10
-
15:08
-
15:03
-
14:57