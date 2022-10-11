Педри: Левандовски — настоящая звезда. Его способность забивать голы поражает

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с миланским «Интером».



«Мы надеемся победить, чтобы продолжить путь в Лиге чемпионов. У нас действительно много травмированных игроков, но у нас длинная скамейка с хорошими футболистами. Мы спокойны, потому знаем, что способны вернуть себя в борьбу.



Что касается моего состояния, мне комфортно, я хорошо себя чувствую. Нам многое следует улучшить. Я отношусь к этому матчу как к финалу. Это очень важно для нас. Мы рискуем практически всем. Нам хотелось быть первыми в группе, но так уж вышло. Будем надеяться, дальше у нас всё получится.



Левандовски — настоящая звезда. У него большой опыт в играх подобного уровня, а его способность забивать голы поражает. К тому же мы ценим его за личностные качества», — приводит слова Педри Mundo Deportivo.



Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «Интер» состоится завтра, 12 октября, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск.

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