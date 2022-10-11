«Милан» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 11 октября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Миланом» и «Челси». Обслужит игру немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Встреча начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
В 3-м туре команды встречались в Англии, победу одержали хозяева – 3:0. В составе «Челси» голы на свой счёт записали Уэсли Фофана, Пьер-Эмерик Обамеянг и Рис Джеймс. Эта победа стала первой для англичан в текущем розыгрыше Лиги чемпионов – ранее они в Хорватии уступили «Динамо» из Загреба (0:1) и сыграли вничью с австрийским «Зальцбургом» (1:1). В свою очередь, команда из Милана также закончила матч с австрийцами со счётом 1:1, а хорватов «Милан» обыграл со счётом 3:1.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.
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